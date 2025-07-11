"Результат является жестким и, конечно, большим разочарованием. Мы играли против чрезвычайно сильной команды по европейским меркам и старались приспособиться к этому вызову как можно лучше. Мы должны были удержать счет на минимальном уровне, но соперник безжалостно воспользовался даже нашими малейшими ошибками.

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Мы должны принять этот результат и смириться с ним без объяснений. Но после этого мы сами можем решить, будем ли мы зацикливаться на этом, или вынесем из этого опыта максимальный урок, чтобы стать лучше. Мы пройдем через это, а затем сосредоточимся на матче в понедельник против ВПС", – сказал Рантанен для пресс-службы Ильвеса.

К слову, ответный матч Ильвес – Шахтер состоится 17 июля в Тампере.

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