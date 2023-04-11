Шахтер без 7 игроков готовился к двум матчам против Львова
11 апреля 20:42 - Читати українською
Тренерский штаб "горняков" во главе с Игорем Йовичевичем пока не рассчитывает на ряд футболистов.
На этой неделе дончане проведут сразу два поединка со Львовом в УПЛ. Первый состоится уже 12 апреля в 14:00, а второй – 16 апреля в тот же час.
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Как информирует сайт Шахтера, накануне подопечные Игора Йовичевича провели тренировки, в частности, отрабатывали передачи и играли двусторонку на половине поля.
В то же время, по индивидуальной программе занимались сразу 7 игроков Шахтера: Ярослав Ракицкий, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Марьян Швед, Эдуард Козик, Алексей Шевченко и Дмитрий Ризнык.
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