Чемпионы Украины согласовали 5-летний контракт с левым защитником Педринью, утверждает Globo. Бразилец со своими представителями уже находится в Роттердаме, где Шахтер проводит сборы.

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Недавно Педриньо получил статус свободного агента после досрочного расторжения контракта с Атлетико Паранаэнсе. 21-летний латераль являлся фигурантом большого скандала с договорными матчами. В конце концов, бразилец отделался свидетельствами и избежал реального наказания. Проблемным был и переход Педриньо из Витории в Атлетико Паранаэнсе. Покупатель должен был заплатить около 1,6 млн евро, но потом отказался и хотел украсть игрока бесплатно.

Сейчас Transfermarkt оценивает защитника в один миллион евро. За Атлетико Паранаэнсе он провел 69 матчей и отличился 2 ассистами. В составе Шахтера уже был другой Педриньо – вингер, за которого до сих пор полностью не рассчитались с Бенфикой (18 млн евро).

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