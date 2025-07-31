Шахтер и Бешикташ сыграют ответный матч в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на бесплатную онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Шахтер – Бешикташ состоится 31 июля. Стартовый свисток на стадионе в Кракове прозвучит в 21.00 по киевскому времени.

Шахтер – Бешикташ: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы

Где смотреть Шахтер – Бешикташ? Болельщики смогут бесплатно просмотреть сегодняшний матч на платформе Киевстар ТВ в случае первой регистрации. За главными событиями игры можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Стартовый состав Шахтера: Ризнык – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Алиссон, Педринью, Очеретько, Кевин – Элиас

Стартовый состав Бешикташа: Гюнок – Свенссон, Габриэль Паулиста, Удохай, Эмирхан – Демир Эрге, Картал – Рафа Силва, Жоау Мариу, Мучи – Абрахам