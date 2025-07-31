Туран провел ротацию

Шахтер торжествовал в Стамбуле со счетом 4:2, а по игре турок вообще деклассировали. При таком раскладе перестановки в составе "горняков" были ожидаемыми. Винисиус заменил Коноплю, Элиас появился на позиции Эгиналду, а Педринью занял место Судакова – хотя более ожидаемым казался выход вместо Очеретько. Олег остался в основе.

Турецкий же состав просел по именам. Жедсона Фернандеса продали на московские болота, а Кёкчу остался в запасе из-за травмы. Новичок Юрасек – левый фулбек – тоже оказался на банке. Уле Гуннар Сульшер попробовал вместо него Топчу, а на правый фланг атаки бросил Жоау Мариу (именно он забил второй гол Шахтеру в Стамбуле).

Шахтер быстро уничтожил интригу в противостоянии

Дончане могли открыть счет уже на 5-й минуте, когда Винисиус пробросил мяч мимо двух соперников в штрафную. Бразилец оббежал обоих, затем обошел голкипера, однако дальнейший удар с острого угла (или же прострел) заблокировал Удохай.

Еще через семь минут Бешикташ потерял все. Кевин отобрал мяч у Тикназа, переиграл Свенссона в штрафной и воспользовался отсутствием сопротивления от Паулисты. Вингер перевел сферу под правую и закрутил в дальнюю девятку – без шансов для Гюнока. 1:0! По сумме двух матчей Шахтер стал вести со счетом 5:2.

Таким образом, Кевин выполнил свое обещание по трем забитым голам в ворота "орлов". Правда, он же и успокоил Шахтер. Дончане играли с меньшей агрессией, чем в Стамбуле – до перерыва было проведено всего 5 ударов. Легионеры же значительно чаще позволяли себе карнавал.

Особенно выделялся Алиссон, который пытался обойти полкоманды на дриблинге. Один из таких прорывов мог принести второй гол. Алиссон вместе с Элиасом выбежал в контратаку 2-в-2, протащил мяч в штрафную и попытался перебросить Гюнока – к сожалению, не получилось.

Зато на 2-й компенсированной бразильцы сыграли так, как надо. Совместными усилиями они выгрызли мяч в центре, после чего Педринью выполнил перевод Алиссону на фланг. Вингер же выполнил отрезающий пас пяткой на ход Винисиусу – фулбек ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу. Элиас, воспользовавшись отсутствием опеки, оформил 2:0!

Второй тайм превратился в формальность. Арда Туран после 57-й минуты начал проводить замены, выпустив Невертона, Бондаренко, Судакова и Траоре. Они создали несколько хороших моментов – лучший из них упустил Алиссон, который качнул Топчу и пробил в дальний угол. Защитник заблокировал.

Также с хорошей позиции в штрафной стрелял Траоре, однако Гюнок спас "орлов". В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Шахтера со счетом 2:0. Дончане шагают в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.

У Шахтера были проблемы

Несмотря на красивый счет, победа над Бешикташем не стала простой. Аналитики донетчан будут иметь много послематчевой работы. Прежде всего, в глаза бросалось отсутствие такой же легкой игры между линиями, как в Стамбуле – открытий на чужой трети было относительно немного.

Атак с перегрузкой линии защиты, созданием изоляций для вингеров и рывками "десяток" в разрывы тоже возникало мало. Очеретько значительно чаще можно было увидеть в низких позициях, чем впереди. Это может быть связано с желанием контролировать мяч, провоцируя турок на ошибки (как это произошло перед третьим голом в Турции). С другой стороны, сказалось отсутствие Судакова.

Также стоит отметить кучу неприятных эпизодов под прессингом Бешикташа. Причем турки не имели хорошей организации давления, компенсируя ее простой беготней с попыткой вступить в контакт – и это работало. Дончане допустили ряд потерь на собственной трети, а Ризнык несколько раз был близок к обрезке.

В конце концов, Дмитрий доигрался на 84-й минуте, не сумев обыграть Жоау Мариу. Турки отобрали мяч и забили гол, однако счет не изменился – Мариу фолил.

Также возникли определенные проблемы с кроссами Бешикташа. Два из них точно могли завершиться взятием ворот. На 21-й минуте прострел с левого фланга замыкал Жоау Мариу, а на 33-й Абрахам сбросил подачу на линию штрафной – оттуда вколотил Тикназ. В обоих случаях удары блокировали в последний момент.

Прессинг и контрпрессинг Шахтера в Кракове тоже оставил вопросы. До первого гола донетчане были достаточно интенсивными, однако после "горняки" начали бить баклуши. Камеры раз за разом выхватывали разъяренного Арду Турана. Показательным стал эпизод, когда "оранжево-черные" проигнорировали давление на билд-ап Бешикташа, и тренеру пришлось кричать и подгонять игроков.

В конце концов, бразильцы слишком часто заигрывались. До перерыва особенно эгоистично выглядел Алиссон. Элиас же неплохо открывался и убегал от оппонентов, однако его проблемой стало первое касание. Именно так он запорол потенциальный выход один на один на 36-й минуте.

Конечно, при счете 6:2 трудно решиться бежать в прессинг. Конечно, в таких условиях бразильцы имеют право "продавать" себя. Это не всегда и надо. Вот только проблемы с обороной под давлением, с кроссами и реакцией на потери возникали и в Стамбуле. У тренерского штаба, несмотря на кучу положительных моментов, еще много работы – будем надеяться, что на выход в ЛЕ этот факт не повлияет.