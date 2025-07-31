Бешикташ со своими 50-миллионными тратами на летние трансферы выглядел большим и грозным. Конечно, эксперты отмечали проблемы в футболе подопечных Уле Гуннара Сульшера, однако и Шахтер имеет уязвимости – особенно в обороне. Казалось, что Абрахам, Кьокчу, Рафа Силва и другие звезды будут наказывать дончан сугубо на индивидуальном мастерстве, а противостояние окажется очень тяжелым.

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Реальность шокировала всех. Во-первых, мало кто мог поверить, что Бешикташ настолько слаб. "Орлы" бездарно оборонялись на флангах, не контролировали пространство между линиями, открывали кучу щелей – и при этом мало что создали впереди. Хотя и забили дважды.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2025/26 між Шахтарем і Бешикташем. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 2,01. На тріумф турків фахівці дають 3,35.

Еще больше шокировал Шахтер, который катком проехался по стамбульцам. Четыре забитых гола, 2:0 до 28-й минуты, истерика голкипера турок уже на 34-й, бразильский карнавал Алиссона и Кевина – и все это на фоне грамотной организации игры и правильной подготовки к уязвимостям турок. Вы и сами все видели, а детальный анализ разгрома можете посмотреть в видео на ютуб-канале "Футбол 24".

Что же ждать от ответного матча? Мало кто сомневается в проходе "горняков" в следующий раунд, однако Бешикташ еще способен создать проблемы. Даже на фоне тотального фиаско "орлы" сумели забить дважды, а класс исполнителей здесь остается высоким. Да, Шахтер ведет с разницей в два гола – но всего один случайный пропущенный может заставить нервничать.

Именно так произошло в Стамбуле. Последняя 10-минутка первого тайма и начала второго оказались крайне неприятными для подопечных Арды Турана. Турки включили режим "бицца-бороцца" – агрессивно прессинговали, пытались сыграть с соперником как можно плотнее, много бегали и навязывали физический контакт. Два-три серьезных момента и несколько неприятных ситуаций в таком футболе Бешикташ выжал.

Во-вторых, Бешикташ может воспользоваться пространством, который возникает в центре поля в результате высоких позиций Судакова и Очеретько. В позиционных атаках они ориентированы на игру в чужой трети, с прицелом на рывок под пас в штрафную – но они не успевают возвращаться. Именно этот факт стал предпосылкой для второго взятия ворот Шахтера в Стамбуле.

Здесь надо не забывать и об отсутствии профильного опорника, хотя в первой встрече к Марлону вопросов не возникало. Бразилец зачистил и поджал везде, где мог дотянуться, но все равно надо остерегаться атак "орлов" на пространстве. Особенно следует быть внимательным на флангах.

Нельзя сказать, что вингеры Шахтера совсем игнорируют борьбу после потери мяча, однако они имеют склонность "филонить". Арда Туран на предматчевой пресс-конференции критиковал Алиссона за игру в конце первого тайма, ведь тот ни разу не вернулся назад, а турки могли забить. При этом следует не забывать о высоких позициях фулбеков – хотя бы один из них всегда висит на чужой половине. Идеальные условия для контратак.

Впрочем, вышеупомянутые достоинства Бешикташа все равно оставляют Шахтер фаворитом. Трудно представить, каким образом этот коллектив способен остановить нынешний Шахтер. Отсиживаться в компактном "автобусе" для "орлов" – не вариант. В позиционном наступлении турки медленные, стерильные и безыдейные.

А как защищаться против таких "горняков"? Стамбульцы пытались опускать опорника, пытаясь растянуть линию защитников, однако дончане все равно ее проходили. "Оранжево-черные" грамотными перемещениями создавали разрывы и ситуации 1-в-1 для своих вингеров. Фулбеки Бешикташа не способны сдержать Алиссона и Кевина – эта парочка организовала три из четырех голов.

Турки либо пойдут ва-банк и раскроются, либо будут работать осторожно и создавать мизерное количество остроты. При обоих раскладах Шахтер попадает в выгодный сценарий. По крайней мере, так выглядит в теории.

Эта теория подкреплена практикой в Стамбуле, но не стоит праздновать раньше времени. Одна обрезка, один случайный пенальти – и ситуация может закрутиться не в нашу пользу. Бешикташу нельзя позволить поверить в камбэк. Этот коллектив слабый и почти обречен, однако еще полгода назад Сульшер громил Атлетик и бил стамбульских грандов. Шахтеру нужна концентрация.

Кадровая ситуация

Новых потерь в составе Шахтера нет – Вне игры остается только травмированный Крыськив. Интересно, прибегнет ли Арда Туран к ротации? Очевидно, что сегодня он не выставит резерв, но тот же Конопля и Винисиус конкурируют на равных. Неделю назад в старте начинал Ефим, однако Тобиас вышел на замену и присоединился к четвертому голу.

Почему-то кажется, что в основе начнет бразилец. Также интригует эксперимент с Очеретько. Тренерский штаб остался доволен – Олег сыграл, словно один из лидеров – но Педринью с замены перевернул ход второго тайма. Возможно, ему тоже доверят место в старте.

У Бешикташа под сомнением выход Кёкчу, которому диагностировали отек ноги. Кроме того, в подвешенном состоянии находится Жедсон Фернандеш – турки на днях полностью выкупили португальца у Бенфики, чтобы продать его в Спартак. Официального трансфера еще не произошло, но в таких случаях футболисты часто исчезают из состава.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Бешикташ

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Алиссон, Педриньо, Судаков, Кевин – Эгиналду

Бешикташ: Гюнок – Свенссон, Габриэль Паулиста, Удохай, Юрасек – Кара Йылмаз, Тыкназ – Рашица, Рафа Силва, Жоау Мариу – Абрахам

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера, тотал больше 2,5

Матч не будет простым для дончан. Турки будут давить физически, а Туран пока недоволен эффективностью единоборств своих подопечных. Шахтеру неудобно против силовых команд – нервы и обрезки в этом поединке гарантированы.

Впрочем, рано или поздно Бешикташу придется раскрываться. Дончане же доказали способность громить "орлов" и без их помощи, легко создавая каналы для передач между линиями и открывая пространство в районе штрафной. Найти же новых крайних защитников за неделю турки не сумели, поэтому Алиссону и Кевину будет где разбежаться.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера даже на сборах проваливались, уступая командам из второй македонской лиги. Бешикташ в принципе является самым слабым стамбульским грандом прямо сейчас – как по кадрам, так и по уровню игры. Турецкие болельщики вообще уверены, что УЕФА не хочет видеть их клуб в еврокубках, а потому "подсунула" в жребий соперника из ЛЧ – мол, у Бешикташа с самого начала не было шансов.

Практически по всем параметрам Шахтер кажется сильнее, поэтому ставим на победу подопечных Арды Турана. Тем не менее, в отсутствие пропущенных голов не верится, а результативностью может оказаться высокой. Тотал больше 2,5 команды пробьют.

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