toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Шахтер базируется в Киеве из-за спекуляций агентов бразильцев, – экс-администратор "горняков" Зиннатуллин

28 января 12:39 490 Читати українською
Шахтер базируется в Киеве из-за спекуляций агентов бразильцев, – экс-администратор "горняков" Зиннатуллин
ФК Шахтер

Бывший администратор донецкого Шахтера Дамир Зиннатуллин объяснил, почему "горняки" базируются в Киеве.

"Сначала был Харьков. Генеральный директор Сергей Палкин дал задание заняться этим, и я улетел из Швейцарии, где мы были на сборах. Нужно было изучить все условия для пребывания команды в Харькове. Там все подходило для Шахтера, а Киев вообще не рассматривался. Но потом возникла ситуация с бразильцами.

Вирт: Все думали, что Ракицкий перейдет в солидный европейский клуб, но Зенит предложил хорошие деньги

У Шахтера очень сильная юридическая служба, которая имеет хорошие контакты с УЕФА. Они сказали, что лучший вариант, чтобы на этой теме не спекулировали агенты – это переехать в Киев. Место, где будем играть – это другой вопрос. А здесь важна безопасность. Хотя Харьков и тогда, и сегодня – это прекрасное, безопасный город. Думаю, если бы не бразильцы, Шахтер базировался бы в Харькове.

Харьков – прекрасный город, очень гостеприимный. К Шахтеру там всегда относились доброжелательно, по-соседски. И до тех событий, и после них. Была своя команда в Харькове, очень приличная, но это уже совсем другая история", – рассказал Зиннатуллин порталу Tribuna.

Теги
Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
41
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук