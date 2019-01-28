Шахтер базируется в Киеве из-за спекуляций агентов бразильцев, – экс-администратор "горняков" Зиннатуллин

Бывший администратор донецкого Шахтера Дамир Зиннатуллин объяснил, почему "горняки" базируются в Киеве.

"Сначала был Харьков. Генеральный директор Сергей Палкин дал задание заняться этим, и я улетел из Швейцарии, где мы были на сборах. Нужно было изучить все условия для пребывания команды в Харькове. Там все подходило для Шахтера, а Киев вообще не рассматривался. Но потом возникла ситуация с бразильцами.

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У Шахтера очень сильная юридическая служба, которая имеет хорошие контакты с УЕФА. Они сказали, что лучший вариант, чтобы на этой теме не спекулировали агенты – это переехать в Киев. Место, где будем играть – это другой вопрос. А здесь важна безопасность. Хотя Харьков и тогда, и сегодня – это прекрасное, безопасный город. Думаю, если бы не бразильцы, Шахтер базировался бы в Харькове.

Харьков – прекрасный город, очень гостеприимный. К Шахтеру там всегда относились доброжелательно, по-соседски. И до тех событий, и после них. Была своя команда в Харькове, очень приличная, но это уже совсем другая история", – рассказал Зиннатуллин порталу Tribuna.