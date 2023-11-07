Шахтер принимает Барселону в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Барселона начинается в 19.45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Барселона выиграла все матчи в Лиге чемпионов и возглавляет группу после трех туров. У Шахтера в активе три балла за победу над Антверпеном. Две недели назад "горняки" проиграли каталонцам с минимальным счетом.

Шахтер – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы команд

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Криськив, Судаков, Невертон – Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Чигринский, Азаров, Кастильо, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси.

Барселона: тер Штеген – Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо – Гаві, Ромеу, Гюндоган – Рафинья, Левандовски, Торрес.

Запасные: Бальде, Мартинес, Педри, Пенья, Фелиш, Кунде, Астралага, Касадо, Ямал, Фермин.