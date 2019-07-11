Шахтер – АПОЭЛ: онлайн-трансляция контрольного матча

Шахтер и АПОЭЛ встречаются в спарринге на сборах в Австрии. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – АПОЭЛ начался в 18:30. Данный поединок станет для "горняков" последним спаррингом на сборах в Австрии. В предыдущих контрольных матчах подопечные Каштру одержали 3 победы и один раз сыграли вничью.

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Прямая онлайн-видеотрансляция поединке доступна на официальном сайте Шахтера, а также на телеканале "Футбол 2".

Шахтер – АПОЭЛ: стартовые составы команд

Шахтер: Пятов – Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Коваленко, Марлос, Соломон – Мораес

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Бутко, Сиприано, Бондарь, Тото, Тете, Пихаленок, Маркос Антонио, Танковский, Сикан, Фернандо, Бланко Лещук

АПОЭЛ: