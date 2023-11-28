Шахтер принимает Антверпен в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Антверпен начинается в 19.45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Шахтер по итогам четырех туров набрал шесть очков и сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы гарантировать себе евровесну хотя бы в Лиге Европы, дончанам нужно не проиграть Антверпену. В предыдущем туре команда Марино Пушича обыграла Барселону.

Шахтер – Антверпен: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы команд

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськив, Судаков, Невертон – Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Ракицкий, Кастильо, Эгиналду, Келси, Топалов, Бондаренко, Педриньо, Очеретько, Козик, Кащук.

Антверпен: Бюте – Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай – Юсуф, Вермерен – Муя, Керк, Баликвиша – Янссен.

Запасные: Девалкенер, Ламменс, Иленихена, Эджуке, ван ден Бош, Смитс, Корбани.

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