Дончане решили не оставаться без игровой практики.

Шахтер на своем сайте объявил о проведении товарищеского матча с Рухом.

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Поединок запланирован на понедельник, 20 ноября. Игра состоится на поле гостиничного комплекса Emily Resort в Винниках и стартует в 14:00. Посмотреть спарринг онлайн можно на клубном YouTube-канале по ссылке.

Напомним, 15 октября команды уже проводили товарищескую игру – несмотря на победу "горняков" со счетом 2:0 этот матч стал последним для Патрика ван Леувена на посту главного тренера "оранжево-черных".

К слову, после 14-ти туров Шахтер и Рух набрали по 24 очка и делят 4-5 строчки турнирной таблицы УПЛ (у "горняков" остаются 2 матча в запасе).

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