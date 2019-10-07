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Шахтер анонсировал проект тренировок для детей с инвалидностью в 4-х городах – на презентации побывали игроки "горняков"

18:40 6 Читати українською
Шахтер анонсировал проект тренировок для детей с инвалидностью в 4-х городах – на презентации побывали игроки "горняков"
Николай Матвиенко встретился с юными футболистами / Фото ФК Шахтер

Шахтер откроет площадки для юных футболистов, которые имеют проблемы со здоровьем.

Занятия для 120 детей будут проходить в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове. В каждом городе будут функционировать 2 группы по 15 детей с ментальными и физическими недостатками развития, сообщает официальный сайт клуба.

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5 октября в Киеве состоялось открытие проекта. Футболисты Шахтера Сергей Болбат и Николай Матвиенко приехали в гости к детям, поиграли с ними в футбол и приняли активное участие в тренировке.

"Получили удовольствие и массу замечательных впечатлений! Все дети в форме Шахтера, бегают, радуются, играют в футбол, а это самое главное. Знаю, что площадки открылись в 4 городах. Мы будем приезжать к детям и дарить им положительные эмоции", – прокомментировал событие Матвиенко.

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Шахтер Шахтер Николай Матвиенко Николай Матвиенко Сергей Болбат Сергей Болбат
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