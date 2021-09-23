"Горняки" 25 сентября перед поединком 9-го тура Премьер-лиги против Вереса откроют свой первый фан-шоп в Киеве, сообщает пресс-служба клуба.

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В день противостояния с ровенчанами посетителей магазина будет ждать автограф-сессия с Дарио Срной, розыгрыши и шоу-программа. Интересно, что сам фан-шоп будет расположен на территории НСК Олимпийский рядом с магазином киевского Динамо. До этого "горняки" имели фан-шоп в Харькове, но в декабре 2020-го закрыли его в связи с переездом в столицу.

К слову, накануне киевляне и дончане провели поединок за Суперкубок Украины, в котором команда Роберто Де Дзерби уверенно победила (3:0). В УПЛ Динамо опережает Шахтер на 3 зачетных балла на вершине турнирной таблицы.

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Фан-шоп Шахтера возле магазина Динамо: