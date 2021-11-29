Футболисты Шахтера Евгений Коноплянка и Андрей Пятов попробовали свои актерские способности в кино.

Футболисты Шахтера приняли участие в съемках украинской кинокомедии "Большая прогулка", сообщает официальный Instagram "горняков".

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Среди известных персон, также снимавшихся в фильме, известные комики Юрий Ткач и Елена Кравец, а также знаменитая Верка Сердючка. Кинолента выйдет в прокат 24 февраля 2022 года.

К слову, Пятов сыграл в 11 матчах за Шахтер в текущем сезоне, в 7 из них удержав ворота на замке. Коноплянка же отыграл всего в 2 поединках, не отличившись результативными действиями.

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