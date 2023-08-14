Шахтер – Александрия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ – Чигринский возвращается в старт "горняков"
Шахтер в рамках 3-го тура чемпионата Украины принимает Александрию. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".
Матч 3-го тура УПЛ 2023/24 между Шахтером и Александрией пройдёт в Киеве на стадионе "Левый берег". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO, Setanta Sports, VoliaTV, OmegaTV, Sweet.tv, VodafonTV и Киевстар-ТВ.
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Дмитрий Чигринский попал в основной состав Шахтера. Таким образом, Дмитрий сыграет в футболке "горняков" впервые с 2014 года.
Стартовые составы
Шахтер:
Александрия:
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