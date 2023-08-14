Шахтер в рамках 3-го тура чемпионата Украины принимает Александрию. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Матч 3-го тура УПЛ 2023/24 между Шахтером и Александрией пройдёт в Киеве на стадионе "Левый берег". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO, Setanta Sports, VoliaTV, OmegaTV, Sweet.tv, VodafonTV и Киевстар-ТВ.

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Дмитрий Чигринский попал в основной состав Шахтера. Таким образом, Дмитрий сыграет в футболке "горняков" впервые с 2014 года.

Стартовые составы

Шахтер:

Александрия:

Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ