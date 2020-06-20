Шахтер – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ, в котором "горняки" могут оформить досрочное чемпионство

Шахтер в рамках 27-го тура УПЛ принимает Александрию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 27-го тура УПЛ Шахтер – Александрия начнётся в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ

В случае победы дончане наберут 71 очко и оформят досрочное чемпионство независимо от результата матча Динамо – отыграть отрыв в 16-19 зачётных баллов за пять последних туров будет невозможно.

Стартовые составы

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Маркос Антонио – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

Запасные: Трубин, Болбат, Коноплянка, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо, Пихалёнок, Хочолава

Александрия: Билык – Пашаев, Дубра, Шендрик, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Ситало

Запасные: Панькив, Мельник, Стецьков, Довгий, Грицук, Шастал, Вантух, Мышенко, Задерака

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