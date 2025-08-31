Шахтер в рамках 4-го тура УПЛ 2025/26 сыграет с Александрией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Все. Анонсов матчей УПЛ с упоминаниями о Судакове больше не будет. Мы так долго ждали ухода Георгия в европейский клуб, что даже немного перегорели – трансфер в Бенфику воспринимается обыденно. Остается пожелать нашей звездочке зацепиться за шанс и заинтересовать сильнейшие клубы Европы через год-два.

Судаков официально стал игроком Бенфики – известны детали долгожданного трансфера

Очень интересно, как Арда Туран переживет это событие на дистанции, однако прямо сейчас проблем не должно быть. Судаков не успел стать стержневым футболистом в новой системе "горняков". Команда таки прорвалась в еврокубки и может перевести дыхание, а в чемпионате скоро наступит пауза на сборные. Надо только собраться и одолеть соперника, который обвалил свои коэффициенты на вылет.

По афише поединок Шахтера против Александрии выглядит топово. Серебряный призер приедет на Арену Львов и попытается воспользоваться усталостью дончан после еврокубков – вот только на дворе уже не зима 2025 года. "Аграрии" потеряли львиную долю героев предыдущего сезона, сильно обновили состав, доверились 33-летнему тренеру и быстро вылетели из международных турниров.

Трудности по ходу сезона были ожидаемыми, но не такие! Подопечные Кирилла Нестеренко проиграли во всех трех стартовых турах – трижды им забила Кудривка, еще один гол отгрузила Оболонь, а затем и Металлист 1925 докинул четыре. Оборону Александрии рвут на тряпки, что и неудивительно при 5-матчевой дисквалификации Кампуша. Физическая готовность коллектива тоже вызывает огромные вопросы.

Как следствие, коэффициенты на вылет "желто-черных" обвалились с 31.00 в начале сезона до 2,0 в конце августе. Поверить в такой сценарий трудно, ведь клуб продолжает усиливать глубину состава. Что наиболее важно, в футболе Александрии не все так плохо – в атаке коллектив выглядит довольно прилично, создавая немало моментов. Не хватает только реализации.

На сборах и в поединках с Партизаном "аграрии" тоже демонстрировали хорошую организацию, а особенно поражал их высокий прессинг. Вероятно, результаты серебряного призера УПЛ нормализуются на уровне 8-10 места, но сейчас надо просто оттолкнуться от дна. Команда уже упала в зону вылета.

Очевидно, что сделать это в матче против Шахтера практически нереально. Вот только так говорили и о Серветте, который вообще-то находится в колоссальном игровом кризисе. Данный факт не помешал швейцарцам проанализировать "горняков" и сделать правильные выводы – дончан ловили на переходах из атаки в оборону, а также на стандартах.

Эти проблемы связаны с кадровыми особенностями "оранжево-черных" и с игровой моделью Арды Турана, поэтому они никуда не исчезнут. Александрия имеет достаточно хороших футболистов, способных разрывать на пространстве – а значит можно создавать моменты. Также надо не забывать, что матч Шахтера длился 120 минут и проходил в Женеве, поэтому тренерскому штабу придется проводить замены. А их не так и много, учитывая переполненный лазарет.

Болельщики "горняков" должны были бы переживать из-за определенных провисаний в позиционном наступлении, а также из-за слабой реализации. Причину низкого количества моментов мы объясняли на ютуб-канале "Футбол 24", однако сейчас задача облегчается. Слишком уж уязвима оборона у Александрии.

Словом, поединок обещает быть интересным. Возможно, он станет последним для Кевина в Украине, ведь СМИ активно пишут о переговорах с Фулхэмом. Кстати, приобрести билеты на матч Шахтер – Александрия можно на официальном сайте Шахтера.

Кадровая ситуация

Травмированные: Невертон, Очеретько (оба под вопросом), Эгиналду, Траоре – Шулянский, Беляев

Дисквалифицированы: Кампуш (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Александрия

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Марлон – Алиссон, Бондаренко, Педринью, Кевин – Элиас

Александрия: Шевченко – Скорко, Беиратче, Боль, Ндика – Фернандо Энрике – Жота, Козак, Мишнев, Цара – Амарал

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Александрия может завестись и дать бой. Настроиться на Шахтер всегда легко, и ситуация требует показать характер. В конце концов, "аграрии" имели целую неделю на корректировку тактических замыслов и на банальное улучшение сыгранности.

У команды есть неплохой потенциал, но сейчас она слишком слаба. Невозможно без шансов уступать Оболони и пропускать трижды от Кудривки, а затем прибить Шахтер. В лучшем случае "желто-черные" избегут разгрома, однако победу отпразднуют дончане – благо, их основной форвард и суперзвездный вингер вернулись в строй.

