Шахтер – Айнтрахт: стартовые составы на матч Лиги Европы

Шахтер принимает Анйтрахт в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Наставники команд определились со стартовыми составами.
Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Айнтрахт начнется в 22:00 по киевскому времени.
Шахтер – Айнтрахт Франкфурт: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы
Стартовые составы команд:
Шахтер: Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Бутко, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораеш
Айнтрахт: Трапп, Да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Н'Дика, Гачинович, Фернандес, Роде, Костич, Йович, Ребич