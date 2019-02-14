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Шахтер – Айнтрахт: стартовые составы на матч Лиги Европы

20:53 31 Читати українською
Шахтер – Айнтрахт: стартовые составы на матч Лиги Европы
Шахтер – Айнтрахт: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Шахтер принимает Анйтрахт в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Айнтрахт начнется в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Айнтрахт Франкфурт: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Бутко, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораеш

Айнтрахт: Трапп, Да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Н'Дика, Гачинович, Фернандес, Роде, Костич, Йович, Ребич

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
59
мин
Айнтрахт Франкфурт
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