Шахтер – Айнтрахт Франкфурт: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер примет франкфуртский Айнтрахт в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтер – Айнтрахт Франкфурт

14 февраля, 20:00, Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Еврокубковая кампании Шахтера в этом сезоне полнится противоречиями. В суперсложной группе с лидерами том-чемпионатов удалось претендовать на выход в плей-офф до последнего тура, но, во-первых, это было обусловлено аномально выгодными результатами конкурентов, а во-вторых – решающий матч был проигран в трусливом стиле. Против Хоффенхайма удалось набрать четыре очка с эффектной победой на выезде, но в Харькове немцы разобрали "горняков" и должны были выигрывать. Шахтер поражал своей атакой, но стал вторым по количеству пропущенных голов на групповом этапе – и значительная их часть была связана с детскими привозами.

Шахтер – Айнтрахт: прогноз на матч Лиги Европы

Во время затяжной зимней пузы Паулу Фонсека должен был развить преимущества своей команды и максимально нивелировать недостатки, но всё пошло не по плану. Донеччане остались без центрбэка с лучшим первым пасом, Ордец и Бондаренко из-за травм пропустили практически все сборы, а также неприятные повреждения получили Тайсон и Дентиньо. Результаты спаррингов не внушали оптимизма: поражение от Хайдука и Партизана, пропущенные мячи в 5 из 7 матчей, сухая ничья с австрийским Ваккером – последняя продемонстрировала кризис идей впереди без Тайсона в составе и сложности при преодолении обороны в три защитника, как у Айнтрахта. Словом, сборы оказались тревожными.

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Айнтрахт – один из худших вариантов, который мог попасть Шахтеру при жеребьевке. Да, это не топ-клуб, но именно франкфуртский коллектив стал один из двух участников Лиги Европы, который в групповой стадии набрал максимум очков (в соперниках были Лацио и Марсель). Кроме того, команда Ади Хюттера забила 17 голов – только Севилья имела высшую результативность на этом этапе. "Орлы" подтверждают свою агрессивность и в Бундеслиге: по коэффициенту ожидаемых голов они находятся на пятой позиции, уступая только Боруссии Д, РБ Лейпцигу, Хоффенхайму и Баварии. На этой же строчке Айнтрахт идёт и в турнирной таблице, хотя последние результаты франкфуртцев обнадеживающие: "орлы" выиграли только 2 из 9 последних матчей в чемпионате.

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Ади Хюттер играет в три защитника, но главным его оружием является тройка нападающих Йович-Ребич-Алле (32 из 40 голов в чемпионате). Они хорошо цепляются за верховые передачи, которые идут из зоны центрбеков или от голкипера, а также сильны при игре один-в-один. Айнтрахт не делает ставку на контроль мяча, но оказывает мощное давление на опорную зону соперника (в частности, в этом им помогает нападающий Йович). Слабым звеном является оборона "орлов", которая в 29 матчах оставила свои ворота сухими лишь 6 раз и пропускала даже от Ульма (Региональлига) и кипрского Аполлона. Плюс для Шахтера: она крайне уязвима к нестандартным действиям, что продемонстрировал Макс Эггештайн из Вердера, одним финтом убрав всю оборону соперника.

Статистика противостояния и интересные факты:

1. Шахтер и Айнтрахт никогда не пересекались в еврокубках. Сегодня – их дебютная встреча.

2. Шахтер имеет посредственные результаты во встречах против немецких клубов – 16 матчей, 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений при общем счёте 17:27. Впрочем, именно у немецкого клуба (Вердер) Шахтер выиграл Кубок УЕФА.

3. Айнтрахт в своей еврокубковой истории лишь дважды играл против украинского клуба – в 1994 году по результатам двухматчевого противостояния франкфуртцы выбили из 1/16 финала Кубка УЕФА Днепр. На "Метеоре" "орлы" минимально уступили, но в родных стенах победили за счётом 2:0.

4. Немецкие коллективы очень удачно играют против украинских, в 51 матче одержав 25 побед, 13 ничьих и проиграв лишь 13 раз. Общий счёт – 58:96 в пользу Бундеслиги.

5. Швейцарского наставника Айнтрахта Адольфа Хюттера должны хорошо помнить в Украине. Именно под его руководством Янг Бойз выбил из плей-офф Лиги Чемпионов Шахтер (2016) и Динамо (2017).

6. Согласно данным Transfermarkt, суммарная стоимость футболистов Айнтрахта вдвое больше стоимости футболистов Шахтера - € 223,05 млн против € 106,2 млн

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Кадровая ситуация

Перед матчем Паулу Фонсека столкнулся с серьёзными потерями. Иван Ордец из-за травмы пропустил практически все сборы, а Валерий Бондаренко подвернул голеностоп и вместе с Дентиньо работает по индивидуальной программе. Существуют вопросы по Марлосу с Тайсоном: о физических проблемах первого тренер заявил после поражения Партизану, а капитан "горняков" лишь недавно залечил повреждение, полученное перед спаррингом против Ваккера. Сейчас они тренируются в общей группе, но степень их готовности остаётся под вопросом.

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Ади Хюттер также не остался без хлопот. Центрхав Сабастьян Роде, центрбэк Давид Абрахам и нападающий Бранимир Хргота получили повреждения и тренируются по индивидуальной программе. Потеря последнего некритична, а вот два других футболиста являются основными (Абрахам вообще капитан), хотя и не незаменимыми – вопрос их появления на поле будет решаться в день игры. Кроме того, существуют сомнения относительно выхода испанского полузащитника Лукаса Торро, который продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого года.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Айнтрахт Франкфурт

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораес

Айнтрахт: Трапп – Да Коста, Хинтереггер, Хасебе, Ндика, Костич – Фернандес, Де Гузман - Алле, Ребич, Йович

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Шахтеру будет очень сложно с Айнтрахтом. Во-первых, нужно действовать на фоне разницы в игровом тонусе – "горняки" только выкатились со сборов, а немцы играют регулярный чемпионат. Во-вторых, у Айнтрахта невероятно мощное нападение: вице-чемпион мира Ребич - один из лидеров Бундеслиги по средним количеству обводок, 190-сантиметровый Алле прекрасно работает на втором этаже и является вторым игроком чемпионата по системе гол+пас (11+ 8), а Йович с 14 голами возглавляет гонку бомбардиров и держит внимание скаутов испанских грандов. Привозной защите Шахтера будет очень сложно удержать такой напор. Кроме того, форварды "орлов" часто отходят назад и создают дополнительное давление на опорников.

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Бояться Айнтрахт также не имеет смысла. Шахтер имеет гораздо больший еврокубковый опыт и в этом году побеждал более организованный коллектив – Хоффенхайм. Юлиан Нагельсман как тактик гораздо сильнее Ади Хюттера, а его центр поля был вариативнее и интереснее, но "горняки" на его же поле одержали красивую победу. Учитывая слабость обороны "орлов", можно надеяться на результативный матч – Шахтер должен всё решать в Харькове и забивать как можно больше. Впрочем, нападение орлов, проблемы донеччан с собственной защитой и физический тонус команд слишком являются слишком серьёзными факторами, чтобы игнорировать их, надеясь на "сухарь". Боевая ничья – наиболее вероятный исход первой встречи.