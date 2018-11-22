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"Шахтер, Аякс, Зенит – это только слухи", – Цитаишвили продлил контракт с Динамо

21 ноября 22:30 155 Читати українською
"Шахтер, Аякс, Зенит – это только слухи", – Цитаишвили продлил контракт с Динамо
Георгий Цитаишвили / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили развеял слухи о смене клуба.

Цитаишвили подписал новый контракт с Динамо на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий Динамо Цитаишвили не будет продлевать контракт с клубом – он может перейти в Шахтер

В последнее время, вокруг игрока распространялись слухи о его возможном переходе в другой клуб.

"Разговоры о моем возможном переходе в Шахтер, Зенит или Аякс – не более, чем слухи, которые не имеют под собой никаких оснований.

Я ездил домой на несколько дней по семейным обстоятельствам, чтобы навестить дедушку. Как только вернулся в Киев, я сразу прибыл в клубный офис Динамо к Игорю Суркису, чтобы продлить контракт.

Я очень ценю доверие президента и тренеров, счастлив быть частью этого великого клуба. Буду стараться и дальше усердно работать на футбольном поле, чтобы прогрессировать и приносить пользу киевскому Динамо", – сказал Цитаишвили.

Красников прокомментировал слухи о возможном увольнении из Динамо

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