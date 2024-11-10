Шахтер подходит к сегодняшней встрече в хорошем настроении. В среду коллектив одержал первую победу в Лиге чемпионов, а четыре из пяти матчей на внутренней арене завершились победами. Основа "горняков" сокрушила ЛНЗ и одолела Черноморец, а резервисты выбили Зарю из 1/8 финала Кубка Украины. Была еще и очень нервная победа над Колосом, но победителей не судят.

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Дончане могли бы выбить пять из пяти, если бы не остались в меньшинстве в Классическом. Хотя и тогда подопечные Марино Пушича уверенно оборонялись – только в последние 7-10 минут команда потеряла контроль, что и привело к ничьей. А так дончане вели игру и должны были побеждать.

Права на еще одну осечку действующий чемпион уже не имеет. Динамо остается в шести очках впереди, причем за последний год киевляне проиграли только один матч УПЛ – в мае, Шахтеру, в битве за золото. В текущем сезоне "бело-синие" имеют всего две ничьи. Это означает, что следующей осечки столичного гранда придется ждать долго – и есть большой риск не дождаться.

А может быть и наоборот. Сейчас подопечные Александра Шовковского загремели под очень тяжелый график с крайне сложными соперниками – и команда начинает задыхаться. В Классическом случился отскок, а Ференцварош учинил киевлянам разгром.

Сегодня же уставшие динамовцы встретятся с мощным Полесьем, а значит есть шанс на потерю очков со стороны конкурента. Кстати, житомиряне тоже являются конкурентами, отставая от Шахтера всего на одно очко.

Если "горнякам" повезет с фейлом Динамо, то отставание можно сократить до трех баллов. Вот только для этого надо самому не провалиться с Зарей. Кубковая встреча оставила повод для оптимизма, ведь второй состав дончан легко справился с луганчанами. Счет 1:0 не соответствует содержанию игры – "оранжево-черные" имели и выходы один на один, и промахи мимо пустых ворот, и украденные арбитром голы.

Вряд ли Марино Пушич прибегнет к массовой ротации сегодня. Вес осечки в матче УПЛ значительно выше, чем в Кубке Украины. Да и в целом наставник "горняков" старается работать основной обоймой. Он ставит на сыгранность и эффективность, жертвуя физической готовностью.

Но был ли Шахтер настолько крутым в пяти предыдущих матчах в Украине? С Колосом, Черноморцем и Зарей донетчане создали по три-четыре явных момента, не больше. Что наиболее важно, каждому сопернику оставили немало возможностей для взятия ворот Ризныка – и хотя бы раз Дмитрию пришлось вынимать мяч из сетки (хотя гол ковалевцев не засчитали).

Способна ли Заря воспользоваться проблемами чемпиона в обороне? Подопечные Младена Бартуловича неплохо контратаковали и минимум трижды могли забивать – но не забили. Как вот в ситуации на 38-й минуте, когда Слесар затянул с ударом.

В решающих эпизодах луганчанам не хватало спокойствия и мастерства. Этим может похвастаться Антюх, который остается вторым ассистентом УПЛ, однако Денис не желает подписывать новый контракт. А значит играть он больше не будет, потому что только так Заря ведет переговоры со своими талантами.

Заря в принципе редко покидает поле без голов, поэтому сегодняшний матч обещает быть интересным. Особенно на фоне усталости "горняков" после ЛЧ. Проблема "черно-белых" кроется в неспособности получить результат, если соперник сложнее Левого Берега.

В трех из пяти последних туров коллектив проиграл трижды – Кривбассу (0:1), ЛНЗ и Вересу (по 1:2). Причем во всех случаях луганчане проваливали второй тайм. Любишь отказывать лидерам в выходе на поле – люби и проигрывать в относительно равных матчах.

Обидно, что жертвой подобных решений становятся болельщики, футболисты и тренеры. Младен Бартулович ставит симпатичный футбол, однако результат у него пока не идет.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Заря

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Марлон – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Сикан

Заря: Турбаевский – Жуниньо, Джордан, Эскинья, Вантух – Башич – Слесар, Яцык, Мичин, Горбач – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Шахтер является очевидным фаворитом. Мы не поставим на какой-то разгром, хотя форма лидеров "горняков" в последнее время поражает – особенно разыгрались Судаков и Зубков, да и Бондарь в Гельзенкирхене неожиданно стал суперзащитником.

Гранды страдают из-за тяжелого графика, который накапливает усталость и не дает нормально проработать тактические проблемы (в частности, в обороне). Именно поэтому Заря обязательно будет иметь шансы для взятия ворот. Возможно, даже что-то забьет, потому что состав все равно хороший.

Впрочем, луганчане даже с Вересом не способны зацепиться за очки, а Шахтер прибавляет с каждым матчем. Именно поэтому ожидаем на победу фаворита.

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