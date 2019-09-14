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Шахтер – Заря: Вирт сделал прогноз на матч 7 тура УПЛ

09:17 82 Читати українською
Шахтер – Заря: Вирт сделал прогноз на матч 7 тура УПЛ
Юрий Вирт / ФК Рух

Экс-игрок Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 7 тура УПЛ между "горняками" и Зарей.

 

"Заре будет легче, чем Шахтеру: не нужно подводить к одному знаменателю сборников, которые, как правило, возвращаются в родной клуб в разной степени готовности.

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Думаю, что именно высокое исполнительское мастерство бразильцев и поможет "горнякам" одолеть третью команду Премьер-лиги. Мой прогноз – седьмая кряду победа лидера, счет 2:1", – цитирует Вирта FootBoom.

Поединок состоится сегодня, 14 сентября, в 17:00.

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