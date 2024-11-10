Шахтер в рамках 13-го тура УПЛ переиграл Зарю (3:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В сегодняшнем поединке счет открыла Заря: Яцык на левом краю штрафной принял мяч, переложил его под правую ногу и поразил дальнюю девятку.

Шахтер после триумфа в ЛЧ переиграл Зарю – пенальти активизировал "горняков", Кевин отметился первым голом в сезоне

Шахтер ответил во втором тайме, когда Бондаренко заработал пенальти и уверенно реализовал его. Почти мгновенно "горняки" сравняли счет: Кевин получил передачу от Винисиуса с правого фланга и, остановив мяч в центре штрафной, спокойно положил его в правый угол.

В конце матча Зубков прострелил в центр, и Джордан срезал мяч в свои ворота, что обеспечило уверенную победу Шахтеру.