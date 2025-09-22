Шахтер – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ
Шахтер и Заря проведут поединок 6-го тура УПЛ сезона 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Сегодня, 22 сентября, Шахтер в рамках 6-го тура УПЛ встретится с Зарей. Начало матча в 18:00 по киевскому времени на Арене Львов.
Где смотреть Шахтер – Заря? Матч можно посмотреть в прямом эфире на MEGOGO. Онлайн-трансляция также будет доступна у других провайдеров из списка на UPL.TV.
В прошлом туре Шахтер расписал мировую с Металлистом (1:1), тогда как Заря уступила Колосу со счетом 1:3.
Стартовые составы:
Шахтер: Резник, Бондарь, Крыськив, Педриньо, Педро Энрике, Азаров, Кауан Элиас, Бондаренко, Матвиенко (к.), Конопля, Очеретько.
Заря: Сапутин, Янич, Попара, Андушич, Слесар, Жуниор Рейс, Саленко, Башич, Будковский (к.), Вантух, Джордан.