Шахтер и Заря проведут поединок 6-го тура УПЛ сезона 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня, 22 сентября, Шахтер в рамках 6-го тура УПЛ встретится с Зарей. Начало матча в 18:00 по киевскому времени на Арене Львов.

Где смотреть Шахтер – Заря? Матч можно посмотреть в прямом эфире на MEGOGO. Онлайн-трансляция также будет доступна у других провайдеров из списка на UPL.TV.

В прошлом туре Шахтер расписал мировую с Металлистом (1:1), тогда как Заря уступила Колосу со счетом 1:3.

Стартовые составы:

Шахтер: Резник, Бондарь, Крыськив, Педриньо, Педро Энрике, Азаров, Кауан Элиас, Бондаренко, Матвиенко (к.), Конопля, Очеретько.

Заря: Сапутин, Янич, Попара, Андушич, Слесар, Жуниор Рейс, Саленко, Башич, Будковский (к.), Вантух, Джордан.

