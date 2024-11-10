Шахтер встречается с Зарей в рамках 13-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч между Шахтером и Зарей состоится во Львове на стадионе Арена Львов и стартует в 15:30. Главным рефери встречи будет Александр Афанасьев, а за VAR будет отвечать Владимир Новохатний.

Шахтер – Заря: анонс матча УПЛ

Посмотреть противостояние Шахтера и Зари можно на канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ и Сетанта). Наблюдать за всеми событиями вокруг игры можно также на "Футбол 24".

Стартовый состав Шахтера: Резник, Бондарь, Азаров, Матвиенко, Педро Виктор, Бондаренко, Винисиус, Марлон, Кевин, Судаков, Сикан.

Запасные: Фесюн, Франьич, Грам, Конопля, Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Зубков, Назарина, Невертон, Траоре.

Стартовый состав Зари: Турбаевский, Джордан, Башич, Жуниньо, Вантух, Дрышлюк, Яцик, Мичин, Горбач, Слесар, Будковский.

Запасные: Мацапура, Сапутин, Нваэзе, Гусев, Тронтель, Кораблин, Кирюханцев, Волошин, Антюх, Супряга.