Шахтер – Заря: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от матча 28-го тура УПЛ против Зари (0:0).

"У нас было несколько нетипичная неделя работы. Мы тренировались всего два дня. Знали, что будем не так скоординированы, однако прекрасно понимали, какая ответственность. Пытались выиграть в очень сложного соперника. Мы поставили на тех, на кого рассчитываем. Сегодня, возможно, вышли ребята, которые не слишком часто выходят в стартовом составе, однако все они являются очень ценными и в любой момент могут демонстрировать качественный футбол. Все полностью отдались работе против крепкой команды, которая создавала нам трудности на протяжении всего сезона. Если говорить о производительности, игра была непостоянной, и ее результат в принципе заслуженный.

Цель сезона уже достигнута – мы стали чемпионами. Однако знаем, какая ответственность в чемпионате, и стремимся победить во всех матчах, которые остались. Мы будем ставить тех, кто, как мы решим, сможет лучше себя проявить в каждом отдельном поединке. И помним о еще одну цель: 5 или 6 августа должны играть с Вольфсбургом, поэтому сейчас следует правильно все спланировать, чтобы подойти в хорошей форме.

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Кто займет второе место? Я думаю, что эта борьба будет продолжаться до самого конца. Мы прекрасно понимаем, что Александрия немного отдалилась от второго места, однако надежду они еще имеют. Колос по очкам далеко, однако это тоже хорошая команда. Считаю, интрига будет держаться до конца. Динамо клуб с историей, хорошо организованный, с прекрасным тренером и квалифицированными футболистами, но я также вижу возможность в Десны и Зари побороться за второе место. Думаю, психологическая составляющая станет решающей. Кто будет действовать безопаснее, спокойнее относиться ко многим моментов в игре, в конце концов и займет второе место", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер досрочно завоевал золотые медали УПЛ, Заря расположилась на третьей строчке отставая от Динамо на 2 очка, но у киевлян еще есть игра в запасе.

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