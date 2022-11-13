Арбитр и ее ассистенты вышли на поле Арены Львов с арбузом вместо мяча. Ягода-символ Херсонщины стояла на специальном пьедестале, на котором обычно лежит футбольный мяч. На табло стадиона вместо нулей тоже изобразили арбузы.

Повсюду арбузы: Шахтер, Динамо и другие клубы УПЛ отреагировали на освобождение Херсона из-под российской оккупации

Таким способом Шахтер отметил деоккупацию Херсона, наконец-то вернувшегося под контроль Украины после 8-месячной оккупации Россией. Соответствующие фотографии выложил официальный сайт Шахтера.

К слову, матч на Арене Львов завершился со счётом 2:2. "Горняки" не воспользовались осечкой СК Днепр-1, тоже потеряв очки. В следующем туре лидеры УПЛ сыграют между собой, а команда Йовичевича отстает от СК Днепр-1 на 5 очков.

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