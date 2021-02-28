Наставник Заря Виктор Скрипник был вынужден использовать замену уже на старте поединка с "горняками".

На 13-й минуте матча 16-го тура УПЛ Шахтер – Заря хавбек гостей покинул поле, вместо него вышел Дмитрий Хомченовский.

Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ – большой камбэк Исмаили

Режиссеры трансляции показали кадры с предматчевой разминки, где Владислав общался с главным тренером, обращая внимание Виктора Скрипника на свою ногу.

В нынешнем сезоне УПЛ Кочергин провел 14 матчей, в которых отличился 5-ю голами и тремя ассистами.

"Збірна України – моя мрія": найкращий у Зорі – про зарубу з Десною, вибитий зуб Іванісені і реванш у Лізі Європи