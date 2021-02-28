Шахтер – Заря: Кочергин покинул поле уже на 13-й минуте
17:44 - Читати українською
Наставник Заря Виктор Скрипник был вынужден использовать замену уже на старте поединка с "горняками".
Жуниньо 80’
Дмитрий Иванисеня 90+5’
80’ Жуниньо
90+5’ Дмитрий Иванисеня
На 13-й минуте матча 16-го тура УПЛ Шахтер – Заря хавбек гостей покинул поле, вместо него вышел Дмитрий Хомченовский.
Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ – большой камбэк Исмаили
Режиссеры трансляции показали кадры с предматчевой разминки, где Владислав общался с главным тренером, обращая внимание Виктора Скрипника на свою ногу.
В нынешнем сезоне УПЛ Кочергин провел 14 матчей, в которых отличился 5-ю голами и тремя ассистами.
"Збірна України – моя мрія": найкращий у Зорі – про зарубу з Десною, вибитий зуб Іванісені і реванш у Лізі Європи
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter