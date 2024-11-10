Шахтер подошел к сегодняшнему поединку в приподнятом настроении после одержанной в среду первой победы в Лиге чемпионов. Однако есть и обратная сторона – физическая усталость. Команде пришлось преодолеть непростой путь из Львова в Гельзенкирхен и обратно. Зато Заря имела возможность в течение недели тщательно готовиться к встрече, уделив максимальное внимание этому противостоянию.

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Сегодня Шахтер ожидаемо начал матч с высокого прессинга. На старте игры Кевин прорывался по левому флангу в штрафную и отдал на Судакова, однако защитники сумели заблокировать этот момент, переведя мяч на угловой. После короткой технической паузы, вызванной проблемами с оборудованием арбитров, "горняки" вновь завладели инициативой.

Первый действительно опасный момент возник на 19-й минуте: Кевин рванул по левому флангу и навесил во вратарскую площадку, где Судаков ударом головой направил мяч чуть выше перекладины. Шахтер продолжал давление, но до острых моментов дело не доходило. Со временем игра выровнялась, и команды поочередно контролировали мяч. Но на 37-й минуте Заря неожиданно вышла вперед: Яцык получил передачу от Горбача на левом фланге, прорвался в штрафную и точно пробил в дальнюю девятку – 0:1! Первый удар луганчан, и сразу результативный!

"Горняки" сразу же получили шанс сравнять: Сикан в центре штрафной пытался замкнуть отскок после подачи с углового, но пробил слишком слабо и прямо по центру – Турбаевский уверенно забрал мяч. Уже в компенсированное время Турбаевский вышел за пределы штрафной, пытаясь перехватить мяч, однако Сикан опередил его и пробил, но снова слишком слабо – защитник успел вернуться и выбить мяч. Позже Кевин закрутил издали с левого фланга, но в руки голкиперу.

Второй тайм начался результативно для Шахтера. Бондаренко сыграл в стенку с Сиканом на правом фланге штрафной, но его сбил Вантух – арбитр без колебаний указал на 11-метровую отметку! Бондаренко уверенно пробил под самую стойку, оставив Турбаевского без шансов – 1:1!

И тут Шахтер мгновенно выходит вперед! Тобиас с правого фланга простреливает в штрафную, где Кевин принимает мяч и неожиданно пробивает низом с разворота с линии штрафной. Удар оказался слишком сильным и непредсказуемым для голкипера Зари.

Дальше Шахтер снизил темп игры, и первый действительно опасный момент возник лишь на 75-й минуте, когда Зубков скрытым пасом вывел Тобиаса на ударную позицию в штрафной. Турбаевский продемонстрировал отличную реакцию, совершив великолепный сейв.

В оставшееся время "горняки" вынуждены были действовать в обороне. Заря активно атаковала, ища пути для уравнивания счета. И за несколько минут до конца основного времени луганчане имели прекрасную возможность: заброс в центр, Супряга принимает мяч на грудь, но делает это слишком жестко, что позволило Ризныку спокойно забрать мяч. Уже в компенсированное время Джордан срезал мяч в собственные ворота, обеспечив Шахтеру уверенную победу.

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