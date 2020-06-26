Шахтер – Заря: "горняки" пригласили болельщиков поздравить команду с чемпионством в УПЛ

Руководство Шахтера решило не оставлять команду без поддержки во время вручения золотых медалей.

Болельщики донецкого клуба смогут посетить матч против 28-го тура УПЛ против Зари, правда, только виртуально, сообщает официальный сайт клуба.

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Для этого фанатам нужно зарегистрироваться на сайте Шахтера, и с помощью программы Zoom они смогут посмотреть игру, а после матча болельщиков покажут в онлайн-режиме на больших экранах на Олимпийском. Напомним, после поединка состоится награждение победителя чемпионата Украины сезона 2019/20.

Поединок Шахтер – Заря запланирован на 27 июня, начало в 19:30.

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