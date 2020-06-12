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Шахтер – Заря, Десна – Динамо: расписание матчей 28-го тура УПЛ

21:27 18 Читати українською
Шахтер – Заря, Десна – Динамо: расписание матчей 28-го тура УПЛ
Шахтер – Заря / Фото из открытых источников

Дирекция УПЛ утвердила даты и время матчей очередного тура элитного дивизиона Украины.

27 июня (суббота)

Колос – Александрия – 17:00

Карпаты – Львов – 17:00

Шахтер – Заря – 19:30

Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

28 июня (воскресенье)

Мариуполь – СК Днепр-1 – 17:00

Ворскла – Олимпик – 19:30

Десна – Динамо – 19:30

Напомним, после 25-ти туров УПЛ Шахтер опережает Динамо и Зарю на 16 очков, замыкают турнирную таблицу львовские Карпаты.

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