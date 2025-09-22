Шахтер, как и Динамо, допустил потерю очков в предыдущем туре. И тоже заслуженно – подопечные Арды Турана мало что создали в матче против Металлиста 1925, забив только с сомнительного пенальти. Да, гол харьковчан тоже был скандальным, но важным было содержание игры. Даже наставник дончан сосредоточил внимание на слабом футболе своих подопечных, хотя руководство ожидаемо списало все на заговор высших сил.

Все же, одновременная потеря Кевина и Судакова не прошла безболезненно. Дончане потеряли вингера экстра-класса, способного обыгрывать с места, бить с любых дистанций и вытаскивать команду из-под прессинга – Кевин делает это даже в АПЛ. Георгий же годами оставался лидером чемпионата по количеству продвижений передачами и ведением. Как и по количеству острых передач.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 6-го туру УПЛ 2025/26 між Шахтарем і Зорею. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 1,25. На тріумф луганців фахівці дають 13,00.

Всего этого "горнякам" не хватало с Металлистом 1925. Теперь надо готовить новых Кевинов и Судаковых. Кубковый поединок против Полесья со Ставков дал надежду, что такие футболисты появятся – В частности, центрхав Изаки Силва имел несколько моментов и даже забил гол, который ошибочно отменили. Также в игру здорово вошел нападающий Мейреллиш, который забил в дебютном матче (замкнул навес с углового).

Вот только Изаке и Лука – как и Лукас Феррейра – слишком молоды (18, 18 и 19 лет соответственно). Также стоит не забывать, что они дебютировали в поединке с аматорами (у Ставки всего две тренировки в неделю). Возможно, их и будут подпускать к матчам УПЛ, но их время на поле еще долго будет ограниченным.

Сегодня вряд ли следует ожидать сенсации в составе Шахтера. Во-первых, у "горняков" слишком серьезный соперник – Заря является едва ли не самой яркой командой в начале чемпионата. Во-вторых, донетчане уже не имеют права на осечку, ведь их было уже две. Новой ничьей Динамо может и не простить.

Поединок будет непростым хотя бы учитывая выступления Шахтера в УПЛ. Уже в первом туре "оранжево-черных" несколько спустили с небес на землю, заставив мучиться с "автобусом" – забить далось аж в конце встречи. Далее произошли 3:3 с Карпатами и очень натужная победа в Ровно, где команда мало что создала. Одержать победу без вопросов удалось только над Александрией.

А нынешний Шахтер уже чуточку не тот, который был до трансферного дедлайна. Команда стала чуточку слабее. К тому же, в поединке со Ставками повреждение получил Невертон – бразилец, вероятно, потянул заднюю. Все это намекает на возможную сенсацию в поединке против Зари.

Вот только луганчане не выиграли ни одного матча против действительно сильных представителей УПЛ. В поединке против ЛНЗ случился отскок (0:0), а Кривбассу и Колосу проиграли – причем пропустив по три гола. Победить удалось только Кудривку (3:1) и Полтаву (4:1). Заметно, что в четырех из пяти предыдущих поединков Заря пропускала голы, причем у Кудривки ассистентом умудрился стать голкипер.

Оборона у "черно-белых" действительно кристальная. Особенно при атаках на пространстве – любой заброс рискует завершиться выходом один на один (именно так ассистировал кипер Кудривки). Низкий показатель ожидаемых пропущенных голов (6,7 XGA) демонстрирует, что подопечные Виктора Скрипника допускают не так уж и много моментов, но привозы Джордана и Ко разрушают положительную картину.

А без ошибок защитников матчи против Кривбасса и Колоса вполне могли завершиться иначе. У Зари здорово поставлена организация позиционных атак, а на пространстве команду в принципе тяжело остановить. Благо, состав у "черно-белых" очень симпатичный – тут и Будковский с топовыми завершениями атак, и Мичин с крутыми передачами и ведением, и скоростные вингеры, и талантливая молодежь (Слесар, Саленко, Маткевич).

Невысокий xG в стартовых шести турах несколько привирает – коллектив создает много моментов. Реализации несколько не хватает, но тому же Кривбассу забили дважды (и еще больше не забили), да и Колос должен был пропускать больше одного. Словом, Шахтеру следует готовиться к непростой встрече.

Кадровая ситуация

Травмированные: Невертон (под вопросом), Эгиналду, Траоре

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Заря

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Очеретько – Алиссон, Бондаренко, Марлон, Педринью – Элиас

Заря: Сапутин – Пердута, Джордан, Башич, Вантух – Попара – Слесар, Мичин, Саленко, Маткевич – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Заря вполне способна выдать перестрелку вроде той, что была с Кривбассом, но и здесь без поражения вряд ли обойдется. Шахтер хоть и допускает осечки, но наиграл на 10,6 ожидаемых голов – больше моментов создал только ЛНЗ. Естественно, на статистику влияет низкая выборка, однако сила подопечных Арды Турана в атаке очевидна.

Между тем, настолько слабой обороны в текущем сезоне УПЛ донетчане еще не встречали. Заря набрала всего одно очко из девяти в матчах с сильными соперниками, но Шахтер мощнее Кривбасса, Колос и ЛНЗ вместе взятых. Джордан и Ко такого оппонента не сдержат.

