"Ребята возвращаются после карантина из-за коронавируса. Они сегодня работали с нами. Будет больше игроков, чем в прошлом матче.

Шахтер – Ворскла: Каштру рассыпался в комплиментах одному из лидеров УПЛ

Мы уже некоторых сможем выпустить на поле в матче с Ворсклой. Коронавирус заставил передумать все заново, и сейчас мы действуем по-другому. Много всего было спланировано, но, к сожалению, исполниться не может. Мы реагируем на ситуацию. В зависимости от того, какая игра предстоит, рассматриваем ее, стараемся выбрать наилучший состав и подходить к каждой с победным настроем – это то, что нас характеризует.

Я уже готов к любым ситуациям, которые коронавирус может нам преподнести. Конечно, я рад, когда вижу, что ребята возвращаются. Чем больше игроков, чтобы делать выбор, тем лучше, тем команда будет сильнее", – цитирует Луиша Каштру официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

Заметим, встреча "горняков" с Ворсклой в рамках 7-го тура УПЛ начнется сегодня, 24 октября, в 14:00.

Ворскла – Шахтер: анонс матча УПЛ