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Шахтер – Вольфсбург: тренер немецкого клуба пожаловался на кадровые проблемы перед матчем Лиги Европы

00:20 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: тренер немецкого клуба пожаловался на кадровые проблемы перед матчем Лиги Европы
Оливер Гласнер / Фото ФК Вольфсбург

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер рассказал о готовности своих подопечных к встрече с донецким клубом.

 

"Коронавирусная пауза – особая ситуация. Но мы уже привыкли к особым ситуациям. Важно, чтобы мы вернулись в турнир с большим энтузиазмом и энергией. В кадровом плане ситуация в команде не изменилась. Кевин Мбабу точно не полетит в Киев.

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Шахтер – очень хорошая команда с международным опытом, регулярно выступает в ЛЧ. Но в первом матче мы увидели, что можем создавать опасные моменты. Мы всегда играем на победу. Тот факт, что нам нужно забить 2 гола, не меняет наш стиль.

Ренато Штеффен дисквалифицирован, но у нас есть три игрока на его позицию. Это Жоао Виктор, Феликс Клаус и Омар Мармош. Один из них будет играть", – цитирует Гласнера официальный сайт "волков".

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ подопечные Каштру на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

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Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Оливер Оливер Гласнер Шахтер - Вольфсбург
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