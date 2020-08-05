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Шахтер – Вольфсбург: Соломон отметил свою роль в важной победе "горняков" в Лиге Европы

5 августа 23:19 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: Соломон отметил свою роль в важной победе "горняков" в Лиге Европы
Манор Соломон / Фото ФК Шахтер

Израильский полузащитник Шахтера Манор Соломон назвал цель "горняков" в ЛЕ после погрома Вольфсбурга (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

"Пока неизвестно, с кем мы будем играть, и мы не изучали эти команды. Мы отдадим максимум, чтобы дойти до финала. И верим в себя.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я не знаю, являюсь ли я определенным джокером для команды. Всегда, когда я выхожу на поле, я хочу забивать голы и отдавать ассисты. Мне удавалось это и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Надеюсь, что так будет и впредь", – сказал хавбек на пресс-конференции после матча с Вольфсбургом.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы на донецкую команду ожидает победитель пары Базель - Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты

Источник: Футбол 24
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