Шахтер – Вольфсбург: Соломон отметил свою роль в важной победе "горняков" в Лиге Европы

"Пока неизвестно, с кем мы будем играть, и мы не изучали эти команды. Мы отдадим максимум, чтобы дойти до финала. И верим в себя.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я не знаю, являюсь ли я определенным джокером для команды. Всегда, когда я выхожу на поле, я хочу забивать голы и отдавать ассисты. Мне удавалось это и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Надеюсь, что так будет и впредь", – сказал хавбек на пресс-конференции после матча с Вольфсбургом.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы на донецкую команду ожидает победитель пары Базель - Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты