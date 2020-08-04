Шахтер – Вольфсбург: предматчевая пресс-конференция Оливера Гласнера

"Я рад, что этот матч вообще состоится через более чем 5 месяцев после первой встречи. Конечно, Шахтер сейчас находится в более выгодном положении, чем мы. Нам для победы в раунде нужно забить минимум два гола. Считаем, что Шахтер будет играть на таком же высоком уровне, как и в прошлый раз. Но шансы на победу у нас сохраняются.

Шахтер – Вольфсбург: прогноз на решающий матч 1/8 финала Лиги Европы

Прежде всего, мы анализировали матч в Германии. Мы не только смотрели, но и сами играли. Провели товарищеские матчи, которые позволили нам хорошо подготовиться. Мы находимся в отличной форме.

В Шахтера очень много игроков, которые отлично показывают себя в обороне, один на один, отличное центральное звено полузащиты. Мы уважаем соперника, но хотим победить и выйти в следующий раунд, который примет Германия.

У нас выбыло несколько игроков, кадровая ситуация действительно напряженная. Впрочем к завтрашнему матчу команда готова.

Шахтер играл две с половиной недели назад? Было бы хорошо, если бы обе команды имели одинаковое время на подготовку. Но мы обсудили с игроками, сколько продлится отпуск (последний официальный поединок Вольфсбург провел 40 дней назад – прим.ред), сколько времени будем готовиться к игре. Мы выработали лучший сценарий, с ним и будем завтра выступать.

С кем мог бы сравнить Шахтер? Сложно сравнивать команды из разных чемпионатов. Точно могу сказать, что Шахтер обладает высоким индивидуальным классом. Они отлично показывают себя в атаке. Мы это ощутили на себе в первом матче. Во втором тайме "горняки" хорошо играли в обороне", – цитирует Гласнера Tribuna.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут