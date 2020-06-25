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Шахтер – Вольфсбург: наставник немцев обеспокоен неясной судьбой матча Лиги Европы

19:19 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: наставник немцев обеспокоен неясной судьбой матча Лиги Европы
Оливер Гласнер / фото: Вольфсбург

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер рассказал о ситуации в клубе перед заключительным матчем сезона Бундеслиги против Баварии.

 

"После последнего матча в чемпионате у нас будет командное собрание. Нужно обсудить все: сценарий отпуска, программу тренировок, с которым игроки поедут домой. Есть очень много знаков вопроса.

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Мы не знаем, второй матч с Шахтером мы будем играть 5 августа или 6-го. И где это произойдет. Это же касается старта нового сезона в Германии", – цитирует Гласнера пресс-служба Вольфсбурга.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся еще в середине марта в Германии. Судьба ответного матча до сих пор неизвестна.

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Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Оливер Оливер Гласнер Шахтер - Вольфсбург
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