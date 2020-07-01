Шахтер – Вольфсбург: место проведения решающего поединка 1/8 финала ЛЕ определится на следующей неделе

УЕФА должен определить место проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Вольфсбургом накануне или в день проведения жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов.

По информации Футбол 24, это должно произойти 9-10 июля.

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Как известно, 10 июля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы, которые будут сыграны в Германии в августе. Финал турнира запланирован на 21 августа в немецком Кельне.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Шахтер на выезде победил Вольфсбург 2:1, после чего началась затяжная пауза из-за пандемии коронавируса.

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