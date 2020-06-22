Шахтер – Вольфсбург: матч 1/8 финала Лиги Европы может состояться в Украине

Генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий считает, что точку в деле места проведения еврокубкового поединка "горняков" ставить еще рано.

"В соответствии с планом, который существует на сегодня, матч все-таки состоится в Украине, как это и должно было быть.

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А четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в один этап с возможностью дополнительных таймов и серии пенальти в стране, которая определена – это Германия. В этой стране есть ряд стадионов и городов, которые будут принимать "финал восьми", – сказал Записоцкий в программе "Великий футбол".

Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что вышеупомянутый поединок пройдет в Германии. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру также подтвердил эту информацию, выразив недовольство данным фактом. Вто же время генеральный директор "оранжево-черных" Сергей Палкин отметил, что вопрос еще не решен на 100%.

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