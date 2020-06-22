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Шахтер – Вольфсбург: матч 1/8 финала Лиги Европы может состояться в Украине

10:44 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: матч 1/8 финала Лиги Европы может состояться в Украине
Шахтер – Вольфсбург / ФК Шахтер

Генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий считает, что точку в деле места проведения еврокубкового поединка "горняков" ставить еще рано.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"В соответствии с планом, который существует на сегодня, матч все-таки состоится в Украине, как это и должно было быть.

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А четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в один этап с возможностью дополнительных таймов и серии пенальти в стране, которая определена – это Германия. В этой стране есть ряд стадионов и городов, которые будут принимать "финал восьми", – сказал Записоцкий в программе "Великий футбол".

Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что вышеупомянутый поединок пройдет в Германии. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру также подтвердил эту информацию, выразив недовольство данным фактом. Вто же время генеральный директор "оранжево-черных" Сергей Палкин отметил, что вопрос еще не решен на 100%.

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