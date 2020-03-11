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Шахтер – Вольфсбург: матч 1/8 финала Лиги Европы могут перенести в Киев

20:47 56 Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: матч 1/8 финала Лиги Европы могут перенести в Киев
Шахтер / ФК Шахтер

Место проведения ответного матча против немецкого Вольфсбурга могут перенести.

 

Руководство донецкого Шахтера рассматривает возможность переноса матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого Вольфсбурга из Харькова в Киев, сообщает издание Sport.ua.

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Поединок, который должен состояться 19 марта в 19:55 в Харькове, пройдет без зрителей из-за введения в Украине общегосударственного карантина до 3 апреля. Очевидно, именно с этим связано желание "горняков" сыграть в Киеве и не тратиться на перелет и расположение команды в первой столице.

Напомним, первая еврокубковая игра с "волками" должна пройти в Вольфсбурге завтра, 12 марта, однако УЕФА уже рассматривает возможность переноса поединка из-за угрозы коронавируса.

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Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Лига Европы 2019/20 Шахтер - Вольфсбург
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