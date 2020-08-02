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Шахтер – Вольфсбург: Маркос Антонио сделал амбициозное обещание перед матчем Лиги Европы

19:16 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: Маркос Антонио сделал амбициозное обещание перед матчем Лиги Европы
Маркос Антонио / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

 

"Понимаем, насколько сложный матч нас ждет. Однако мы долго готовились к этому дню, продемонстрируем свой лучший футбол, и попробуем выйти в следующий раунд турнира.

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Хорошо помню первый поединок с Вольфсбургом в Германии, когда мне удалось забить победный гол. Надеюсь, он поможет Шахтеру на пути в 1/4 финала Лиги Европы. Сейчас изучаем сильные и слабые стороны соперника. 5 августа мы будем максимально сосредоточенными, чтобы пройти дальше", – поделился Антонио в комментарии официальному сайту Шахтера.

К слову, в первом поединке именно "горняки" праздновали победу 2:1. Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

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