Шахтер – Вольфсбург: Левченко назвал фактор, который может помешать "горнякам" в матче Лиги Европы

"Конечно, успех "горняков" в первом поединке вызывает уважение. Однако, счет скользкий. Если Вольфсбург забьет гол первым, да еще и рано, картина противостояния изменится. К тому же, встреча будет проходить без зрителей, и это минус для Шахтера.

Шахтер – Вольфсбург: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Малое количество болельщиков на трибунах или их отсутствие, всегда была большим разочарованием для футболистов, но сейчас они стали к такому привыкать. Поэтому, по атмосфере это будет искусственная игра, больше товарищеский матч.

"Горняки" завершили чемпионат на мажорной ноте и дали отдохнуть основным футболистам. Считаю, что это может сыграть злую шутку с Шахтером. После отдыха ребята приняли участие в двух спаррингах, но это не то. Полностью такие матчи не дают игрокам возможность снова почувствовать игру. Поэтому, я опасаюсь за состояние "горняков", которым предоставили слишком много отдыха.

Что касается Вольфсбурга, матчи которого я смотрел, то он после карантина не демонстрировал феерического футбола. Это не та команда, которую нужно бояться. Уверен, Шахтер соперника как раз и не боится, но уважает. Нет сомнений, что Вольфсбург будет биться до конца. В этой команде неплохо себя проявлял Вегхорст. Этот высокорослый форвард способен создать проблемы Шахтеру", – поделился Левченко в интервью Footboom.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург состоится уже сегодня, 5 августа, начало в 19:55.

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