Шахтер – Вольфсбург: Каштру оценил шансы "горняков" на выход в следующую стадию Лиги Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

"Все говорили, что мы не имеем никакого преимущества над Бенфикой, так как проводили зимние сборы, а наш соперник играл в чемпионате. Говорили, что мы не сможем подготовиться к этому противостоянию, ведь у нас даже не было крепких оппонентов в контрольных встречах. Однако в итоге мы подошли к матчам Лиги Европы в хороших кондициях.

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Поэтому сейчас предсказать то, как будет развиваться предстоящая игра с Вольфсбургом, невозможно. Мы даже не знаем места, где она состоится. Здесь много вопросов. УЕФА может назначить игру в Германии, и я считаю, что это неправильно.

Если мы уже проводили первый матч на поле Вольфсбурга, то не должны лететь к ним и на второй поединок. Если мы можем играть в Киеве, в Украине матчи чемпионата, следовательно, есть все условия для того, чтобы Вольфсбург прилетел сюда и встретился с нами здесь. Но в любом случае мы сейчас ничего не знаем о месте проведения второй игры.

Думаю, ни у одной из команд нет предпочтений. С одной стороны, соперник заканчивает сезон сейчас и будет больше времени на подготовку, однако с другой мы завершаем чемпионат по две с половиной недели до матчей Лиги Европы, и это может быть еще большим преимуществом для нас", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся в Германии.

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