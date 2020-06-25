toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Шахтер – Вольфсбург: Каштру оценил шансы "горняков" на выход в следующую стадию Лиги Европы

15:15 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: Каштру оценил шансы "горняков" на выход в следующую стадию Лиги Европы
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Все говорили, что мы не имеем никакого преимущества над Бенфикой, так как проводили зимние сборы, а наш соперник играл в чемпионате. Говорили, что мы не сможем подготовиться к этому противостоянию, ведь у нас даже не было крепких оппонентов в контрольных встречах. Однако в итоге мы подошли к матчам Лиги Европы в хороших кондициях.

Шахтер – Вольфсбург: матч 1/8 финала Лиги Европы может состояться в Украине

Поэтому сейчас предсказать то, как будет развиваться предстоящая игра с Вольфсбургом, невозможно. Мы даже не знаем места, где она состоится. Здесь много вопросов. УЕФА может назначить игру в Германии, и я считаю, что это неправильно.

Если мы уже проводили первый матч на поле Вольфсбурга, то не должны лететь к ним и на второй поединок. Если мы можем играть в Киеве, в Украине матчи чемпионата, следовательно, есть все условия для того, чтобы Вольфсбург прилетел сюда и встретился с нами здесь. Но в любом случае мы сейчас ничего не знаем о месте проведения второй игры.

Думаю, ни у одной из команд нет предпочтений. С одной стороны, соперник заканчивает сезон сейчас и будет больше времени на подготовку, однако с другой мы завершаем чемпионат по две с половиной недели до матчей Лиги Европы, и это может быть еще большим преимуществом для нас", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся в Германии.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Экс-форвард Шахтера признался, почему выбрал "горняков" вместо Динамо
09:52
294
Теги
Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Луиш Луиш Каштру Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
31
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук