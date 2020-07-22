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Шахтер – Вольфсбург: "горняки" начали подготовку к матчу Лиги Европы – Коваленко снова в обойме

22 июля 20:30 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: "горняки" начали подготовку к матчу Лиги Европы – Коваленко снова в обойме
Виктор Коваленко / фото ФК Шахтер

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко вернулся к тренировкам в общей группе донецкого Шахтера.

 

Утром 22 июля дончане провели тренировочное занятие в Святошино. Таким образом, стартовала подготовка Шахтера к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом, сообщает пресс-служба клуба.

Шахтер – Вольфсбург: "горняки" проведут спарринг перед матчем Лиги Европы

После небольшого отпуска к работе вернулись Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрик и Тайсон. Виктор Коваленко восстановился после травмы и занимается в общей группе. Индивидуальные нагрузки у Евгения Коноплянки, Манора Соломона и Исмаили.

Напомним, Шахтер запланировал принять Вольфсбург в Киеве на НСК Олимпийский. Встреча состоится 5 августа. В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы "горняки" обыграли "волков" на выезде со счетом 2:1.

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Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Вольфсбург Виктор Виктор Коваленко
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