Шахтер – Вольфсбург: "горняки" начали подготовку к матчу Лиги Европы – Коваленко снова в обойме

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко вернулся к тренировкам в общей группе донецкого Шахтера.

Утром 22 июля дончане провели тренировочное занятие в Святошино. Таким образом, стартовала подготовка Шахтера к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом, сообщает пресс-служба клуба.

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После небольшого отпуска к работе вернулись Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрик и Тайсон. Виктор Коваленко восстановился после травмы и занимается в общей группе. Индивидуальные нагрузки у Евгения Коноплянки, Манора Соломона и Исмаили.

Напомним, Шахтер запланировал принять Вольфсбург в Киеве на НСК Олимпийский. Встреча состоится 5 августа. В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы "горняки" обыграли "волков" на выезде со счетом 2:1.

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