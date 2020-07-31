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Шахтер – Вольфсбург: Гласнер озвучил главную цель перед противостоянием в Лиге Европы

11:45 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: Гласнер озвучил главную цель перед противостоянием в Лиге Европы
Оливер Гласнер / Sportpressefoto

Наставник немецкого Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился мыслями после контрольного матча против РБ Лейпциг (1:1). За неделю "волки" сыграют с донецким Шахтером в Лиге Европы.

 

"Выступлением команды очень доволен. Мы хорошо себя проявили после 5-ти дней тренировок, и не только из-за результата.

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Футболисты отлично себя показали, несмотря на то, что не все прошло идеально. Было важно проверить форму игроков. Все прошло так, как мы хотели. Теперь наш взгляд направлен только вперед. Шесть оставшихся дней проведем готовясь к Шахтеру так, чтобы подойти к встрече немного свежее", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург запланирован на 5 августа.

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Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Оливер Оливер Гласнер Шахтер - Вольфсбург
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