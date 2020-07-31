Шахтер – Вольфсбург: Гласнер озвучил главную цель перед противостоянием в Лиге Европы

Наставник немецкого Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился мыслями после контрольного матча против РБ Лейпциг (1:1). За неделю "волки" сыграют с донецким Шахтером в Лиге Европы.

"Выступлением команды очень доволен. Мы хорошо себя проявили после 5-ти дней тренировок, и не только из-за результата.

Каштру заметил один недостаток в игре Шахтера против Вереса – уже через неделю придется принимать Вольфсбург

Футболисты отлично себя показали, несмотря на то, что не все прошло идеально. Было важно проверить форму игроков. Все прошло так, как мы хотели. Теперь наш взгляд направлен только вперед. Шесть оставшихся дней проведем готовясь к Шахтеру так, чтобы подойти к встрече немного свежее", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург запланирован на 5 августа.

Вольфсбург провел спарринг с Лейпцигом перед выездом в Украину – у "волков" есть очень проблемная позиция