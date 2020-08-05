Шахтер – Вольфсбург: Гласнер имеет претензии к арбитру после вылета команды из Лиги Европы

"Сначала я хотел бы поздравить Шахтер с выходом в четвертьфинал Лиги Европы. В обоих матчах, которые мы провели, Шахтер был лучше и быстре. Мы в этой игре пытались проверить все комбинации, которые планировали, но, тем не менее, не могли открыть счет. У нас было несколько хороших моментов, которые нужно было использовать. Это и момент с отмененным пенальти, и игра в большинстве в течение некоторого времени. Но под конец игры Шахтер проявил себя с наилучшей стороны. Поэтому, в целом, это заслуженная победа хозяев.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Удаления? Ситуация у ворот Шахтера, по моему глубокому убеждению, заслуживала пенальти. Что касается карточек Брукса, то первая была соответственно правилам – я с ней согласен. Вторая желтая была спорной, эта была игра в мяч. Мне нужно еще посмотреть повтор этого эпизода, но судья принял такое решение. Нам нужно было реализовывать свое преимущество, которое мы получили после удаления Хочолавы", – цитирует Гласнера terrikon.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы донецкая команда будет ожидать победителя пары Базель – Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты