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Шахтер – Вольфсбург: чемпионы Украины раскрыли кадровую ситуацию после открытой тренировки

14:32 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: чемпионы Украины раскрыли кадровую ситуацию после открытой тренировки
Открытая тренировка Шахтера / фото ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел открытую тренировку накануне матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

 

Шахтер провел открытую тренировку на своей базе Святошин при строгом соблюдении всех норм и медицинских предписаний, сообщает официальный сайт "горняков".

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Отмечается, что все игроки, заявленные на Лигу Европы, кроме Исмаили, тренировались без ограничений в общей группе. После занятия игроки, тренеры и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ подопечные Каштру на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

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Лига Европы Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Шахтер - Вольфсбург
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