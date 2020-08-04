Шахтер – Вольфсбург: чемпионы Украины раскрыли кадровую ситуацию после открытой тренировки

Шахтер провел открытую тренировку на своей базе Святошин при строгом соблюдении всех норм и медицинских предписаний, сообщает официальный сайт "горняков".

Шахтер – Вольфсбург: лидер "волков" шокирован проведением матча Лиги Европы в Украине

Отмечается, что все игроки, заявленные на Лигу Европы, кроме Исмаили, тренировались без ограничений в общей группе. После занятия игроки, тренеры и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ подопечные Каштру на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут