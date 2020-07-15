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Шахтер – Верес: Вирт прокомментировал предстоящий спарринг с "горняками"

16:26 - Читати українською
Шахтер – Верес: Вирт прокомментировал предстоящий спарринг с "горняками"
Юрий Вирт / ФК Верес

Главный тренер ровенской команды Юрий Вирт рассказал о деталях переговорного процесса относительно товарищеского матча с подопечными Каштру.

"О возможности проведения этой игры я договаривался лично с Дарио Срной. Шахтер предложил нам такой вариант и отказываться от подобной возможности – грех.

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Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, "горняки" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга проведут товарищеский поединок с ровенской командой. Встреча состоится 30 июля в Киеве на НСК Олимпийский.

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Товарищеские матчи Верес Верес Юрий Юрий Вирт Лига Европы 2019/20 Дарио Дарио Срна Шахтер Шахтер
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