Шахтер – Верес: Вирт прокомментировал предстоящий спарринг с "горняками"

Главный тренер ровенской команды Юрий Вирт рассказал о деталях переговорного процесса относительно товарищеского матча с подопечными Каштру.

"О возможности проведения этой игры я договаривался лично с Дарио Срной. Шахтер предложил нам такой вариант и отказываться от подобной возможности – грех.

Шахтер – Вольфсбург: "горняки" проведут спарринг перед матчем Лиги Европы

Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, "горняки" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга проведут товарищеский поединок с ровенской командой. Встреча состоится 30 июля в Киеве на НСК Олимпийский.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут