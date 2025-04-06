Счет был открыт во втором тайме после того, как Харатин не сумел перехватить поперечную передачу Бондаренко, и Кевин, находясь на расстоянии около 10 метров от ворот, без всякого труда расстрелял их.

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Под занавес матча Шахтер забил еще два гола. Сначала Винисиус обыграл соперника на правом фланге и, выполнив точный прострел, позволил Судакову вторым касанием пробить в угол ворот. А через несколько минут, после розыгрыша углового, Винисиус снова прострелил с правого фланга, и Траоре замкнул передачу на дальней штанге, установив окончательный счет. Уверенная победа Шахтера!

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