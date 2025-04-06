В воскресенье, 6 апреля, в 23-м туре чемпионата Украины Шахтер будет принимать Верес. Стартовые составы команд и ссылки на трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Верес начнется в 18:00. Игра состоится в Киеве на арене Левый Берег. Вживую встречу можно посмотреть на канале УПЛ ТВ, а отслеживать главные события матча – на Футбол 24.

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В прошлом туре Шахтер одолел Оболонь со счетом 2:0, тогда как Верес расписал безголевую ничью с Ингульцом. Сейчас "горняки" занимают третье место в таблице УПЛ, уступая Динамо 10 очками и имея матч в запасе. Верес с 29 очками занимает восьмую строчку.

Напомним, в первом круге команда Марино Пушича сыграла вничью 1:1 против ровенчан.

Стартовые составы:

Шахтер: Резник, Марлон, Судаков, Кевин, Азаров, Тобиас, Грам, Элиас, Бондаренко, Матвиенко (к.), Алиссон.

Верес: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Клец, Харатин, Луан, Дахновский, Степанюк (к.), Гайдучик.

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